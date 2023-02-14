«Комсомольская правда»: фигуристу Костомарову ампутировали кисти рук

Издание "Комсомольская правда" утверждает, что российский фигурист Роман Костомаров пережил ампутацию кистей.

Во вторник журналисты газеты "Комсомольская правда" со ссылкой на сотрудников больницы "Коммунарка" сообщили, что 13 февраля хирурги ампутировали кисти обеих рук российскому фигуристу Роману Костомарову, не сумев спасти конечности спортсмена из-за быстрого распространения гангрены.

Известно, что ранее госпитализированный Костомаров был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких и уже прошёл через операцию по ампутации обеих стоп.