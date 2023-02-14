Швейцария заблокировала российские активы более чем на 8 миллиардов долларов

Власти Швейцарии заявили, что в стране заблокированы российский активы на сумму в 8,1 млрд долларов.

Сообщается также о блокировке банком Credit Suisse активов РФ, которые попали под санкции.

Пресс-секретарь Госсекретариата Швейцарии по экономике Антье Бэрчи заявила, что владельцами заблокированных средств являются физические и юридические лица.

Помимо этого, швейцарские власти заморозили 15 объектов недвижимости в шести кантонах страны.