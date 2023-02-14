Судорогу можно остановить с помощью большого пальца ноги
Первую помощь при судорогах мышц человек может оказать себе самостоятельно.
Чтобы быстро снять судорогу на ноге, нужно быстро потянуть на себя большой палец. При этом не надо концентрироваться на боли - нужно сконцентрироваться именно на манипуляции с пальцем.
Существует еще один действенный и простой способ избавиться от судороги. Для этого нужно ухватиться за сведенную мышцу и одновременно глубоко надавить указательным пальцем в ее центр.
Палец необходимо удерживать в таком положении не меньше 20 секунд. За это время судорога обязательно пройдет.
Для большей эффективности таких мероприятий медики советуют сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Это поможет быстро насытить кровь кислородом и улучшить кровоснабжение, в результате чего спазм мышц пройдет быстрее.
Опубликовано: Наталья Павлова