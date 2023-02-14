YouGov: только 11% жителей Германии готовы защищать страну в случае начала войны
2023-02-14 01:49
Британское бюро YouGov опубликовало результаты опроса, в котором участвовали 2000 жителей Германии.
Как оказалось, в случае нападения на страну защищать ее с оружием в руках готовые только 11% немцев.
При этом только 5% готовы отправиться воевать добровольно, а остальные 6% дожидались бы призыва на военную службу.
24% опрошенных заявили, что в случае начала боевых действий постарались бы покинуть Германию как можно скорее.
Опубликовано: Светлана Репина