Медики назвали авокадо самым полезным фруктом на планете

Если есть его каждый день, можно значительно продлить жизнь и улучшить состояние здоровья.

Авокадо содержит большое количество здоровых жиров и стимулирует потерю лишнего веса. Фрукт помогает контролировать кровяное давление, снижает уровень "плохого" и общего холестерина, а также повышает "хороший" холестерин.

Уникальность авокадо заключается в его способности лечить сердечно-сосудистые заболевания и уменьшать кровяные триглицериды. Он очень полезен для здоровья глаз.

Также он обезболивает, уменьшает воспаления, способствует лучшему усвоению антиоксидантов, улучшает всасывание полезных веществ. А еще защищает от сахарного диабета и является хорошим дополнением к диете для беременных женщин.

Продукт очень богат питательными веществами, улучшает пищеварение, здоровье костей и повышает настроение. Но самой главной и весомой заслугой авокадо медики называют способность защищать организм от развития онкологических заболеваний.