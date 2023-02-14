Пентагон заявил о беспокойстве по поводу действий России на Ближнем Востоке
2023-02-14 02:15
Глава Центрального командования ВВС США Алексус Гринкевич сообщил, что американские военные следят за действиями России на Ближнем Востоке.
По его словам, ситуация в этом регионе вызывает определенное беспокойство с учетом событий в Европе и на Украине.
Гринкевич отметил, что на Ближнем Востоке ежедневно фиксируется активность российских истребителей.
Он также уточнил, что американские самолеты сопровождают российские истребители в случае приближения к объектам, принадлежащим США.
Опубликовано: Светлана Репина