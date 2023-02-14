Министр ОАЭ: потери мировой экономики из-за украинского конфликта могут составить 2,8 триллиона долларов

Министр по делам кабинета ОАЭ Мухаммед бен Абдалла аль-Гергави во время Всемирного правительственного саммита в Дубае заявил, что мировая экономика может не досчитаться 2,8 трлн долларов.

По его словам, такие потери связаны с украинским конфликтом. Он также напомнил о риске ядерной войны.

Ранее эксперт из ОАЭ аль-Джавабара предупредил, что ограничение нефтедобычи в России может привести к существенному росту цен на нефть.

Он отметил, что спрос на энергоносители растет, в том числе из-за отмены коронавирусных ограничений в Китае.