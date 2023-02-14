Лапша быстрого приготовления может вызвать болезни Паркинсона и Альцгеймера

Диетологи советуют любителям здорового образа жизни отказаться от этого продукта.

"Быструю" лапшу готовят из пшеничной муки высшего сорта, что уже само по себе вредно. Такая мука бедна микронутриентами.

Но это не самый главный минус данного продукта. В нем содержатся вредные вещества - глутомат натрия и третичный бутилгидрохинон (TBHQ), который используется для продления срока годности еды.

Он является побочным продуктом переработки нефти и может вызвать многие проблемы со здоровьем. В частности, хронические воспаления, ожирение, заболевания желудка и кишечника.

Самый неприятный эффект, возникающий от систематического употребления лапши быстрого приготвления, - это неизлечимые болезни Альцгеймера и Паркинсона. Поэтому врачи советуют как можно реже употреблять этот продукт либо совсем удалить его из своего рациона.