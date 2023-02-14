Bloomberg: в Мюнхене может состояться встреча госсекретаря США Блинкена и главы МИД Китая Ван И
2023-02-14 02:26
Агентство Bloomberg сообщает, что во время Мюнхенской конференции по безопасности может состояться встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы китайского МИД Ван И.
Ранее сообщалось, что Блинкен планировал визит в Китай, однако он был отменен из-за инцидентом с китайским аэростатом над США.
Тогда госсекретарь заявил, что Соединенные Штаты хотят ответственного управления отношениями с Китаем.
Он также сказал, что Китай нарушил суверенитет США и нормы международного права, когда его аэростат вошел в американское воздушное пространство.
Опубликовано: Светлана Репина