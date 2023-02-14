Bloomberg: в Мюнхене может состояться встреча госсекретаря США Блинкена и главы МИД Китая Ван И

Агентство Bloomberg сообщает, что во время Мюнхенской конференции по безопасности может состояться встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы китайского МИД Ван И.

Ранее сообщалось, что Блинкен планировал визит в Китай, однако он был отменен из-за инцидентом с китайским аэростатом над США.

Тогда госсекретарь заявил, что Соединенные Штаты хотят ответственного управления отношениями с Китаем.

Он также сказал, что Китай нарушил суверенитет США и нормы международного права, когда его аэростат вошел в американское воздушное пространство.