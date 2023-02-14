FT: некоторые страны недовольны заявлениями украинских политиков о скором вступлении в ЕС

Издание Financial Times пишет, что некоторые европейские страны недовольны ожиданиями Украины по поводу быстрого вступления в Евросоюз.

Авторы материала отмечают, что европейские лидеры не высказываются по этому поводу публично.

Однако некоторые правительства подвергли амбиции украинских политиков жесткой критике.

Отмечается также, что вице-премьер Украины Ольга Стефанишина потребовала, чтобы в Европе не допускали негативных комментариев по поводу вступления страны в ЕС.