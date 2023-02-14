Bloomberg: введение Евросоюзом санкций против «Росатома» маловероятно
2023-02-14 03:28
Агентство Bloomberg сообщает, что российская госкорпорация «Росатом» скорее всего не попадет под санкции Евросоюза.
Это связано с возражениями нескольких государств ЕС против введения подобных мер. В их число входят Венгрия и Болгария.
Предполагается, что очередной пакет санкций будет включать запрет на экспорт многих видов продукции.
Кроме того, санкционные списки пополнятся несколькими десятками физических и юридических лиц.
Опубликовано: Светлана Репина