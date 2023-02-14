Сирия открыла два новых пункта пропуска на границе с Турцией для гуманитарной помощи
2023-02-14 08:15
Президент Сирии Башар Асад принял решение открыть на три месяца два новых пункта пропуска на границе между Турцией и северо-западом Сирии для доставки гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения.
Генеральный секретарь ООН подтвердил открытие гуманитарного коридора в своем послании.
«Я приветствую сегодняшнее решение президента Сирии Башара Асада открыть два контрольно-пропускных пункта Баб-ас-Салам и Аль-Раи между Турцией и северо-западной Сирией на период в три месяца», — говорится в заявлении Антониу Гутерриша.
До недавнего времени на территории Сирии работал лишь один КПП Баб-эль-Хава, говорится в сообщении ООН.
Опубликовано: Тарас Медведев