Сирия открыла два новых пункта пропуска на границе с Турцией для гуманитарной помощи

Президент Сирии Башар Асад принял решение открыть на три месяца два новых пункта пропуска на границе между Турцией и северо-западом Сирии для доставки гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения.

Генеральный секретарь ООН подтвердил открытие гуманитарного коридора в своем послании.

«Я приветствую сегодняшнее решение президента Сирии Башара Асада открыть два контрольно-пропускных пункта Баб-ас-Салам и Аль-Раи между Турцией и северо-западной Сирией на период в три месяца», — говорится в заявлении Антониу Гутерриша.

До недавнего времени на территории Сирии работал лишь один КПП Баб-эль-Хава, говорится в сообщении ООН.