Костомаров, которому недавно ампутировали стопы ног, теперь лишился и кистей рук

Именитому фигуристу Роману Костомарову, который только недавно лишился стоп ног, ампутировали теперь и кисти рук.

К большому сожалению, медикам не удалось спасти кисти рук фигуриста Романа Костомарова.

Коронавирусная инфекция в организме олимпийского чемпиона способствовала развитию сепсиса. Некроз верхних и нижних конечностей привел к тому, что необходимо было произвести ампутацию, чтобы не дать Роману погибнуть, что и сделали врачи.

За руки специалисты сражались как могли, но Костомарову становилось все хуже и хуже. Дальше тянуть было нельзя...