Уроженец Узбекистана приговорен к смертной казни за теракт в Нью-Йорке в котором погибли восемь человек

В понедельник, 13 февраля, американское правосудие потребовало смертной казни узбеку Сайфулло Саипову, убившему восемь человек в Нью-Йорке в 2017 году от имени группировки «Исламское государство».

Суд посчитал поступок уроженца Узбекистана намеренным и вынес приговор в виде высшей меры наказания.

«Он собирался убить еще многих других людей и гордился тем, что совершил», - заявила на процессе гособвинитель Аманда Хоул.

31 октября 35-летний Саипов на автомобиле намерено выехал на велосипедную дорожку в Манхетене и смертельно ранил восемь человек из которых пятеро были гражданами Аргентины.