В КНДР выпустили серию почтовых марок с дочерью Ким Чен Ына и ядерными ракетами

В Северной Крее е выпустили серию почтовых марок с дочерью лидера страны на испытаниях баллистической ядерной ракеты «Хвасон-17»

В КНДР представили серию почтовых марок с изобращение дочери Ким Чен Ына, посвященных испытательным пускам баллистической ядерной ракеты «Хвасон-17». Марки опубликованы на официальном сайте почты Северной Кореи.

По оценкам западных экспертов, ракета «Хвасон-17» имеет дальность поражения до 15 тысяч километров и оснащена разделяющейся головной частью, способной нести до цели сразу несколько ядерных зарядов.

На прошлой неделе дочь северокорейского лидера посетила военный парад, приуроченный к 75-летию основания Вооруженных сил КНДР. После этого ряд СМИ Южной Кореи начали выдвигать версии, что именно она сменит своего отца на посту лидера страны.