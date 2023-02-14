Драпеко, известная по роли в картине А зори здесь тихие, высказалась об увольнении Ахеджаковой из Современника

Актриса и депутат Госудумы Елена Драпеко прокомментировала увольнение 84-летней Лии Ахеджаковой из театра "Современник", заявив, что решение принято руководством учреждения культуры.

1- зампред комитета Госдумы по культуре, российская и советская актриса Елена Драпеко (Лиза Бричкина в легендарной картине "А зори здесь тихие") заявила, что снятие Лии Ахеджаковой со всех ролей в постановках театра "Современник" - решением учреждения, о чем сообщает "Лента".

Драпеко сообщила, что руководство "Современника" никаких законов при этом не нарушило.

Дирекция театра вправе снимать или ставить актера на роли по своему собственному усмотрению.