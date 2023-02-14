Трое убитых и пятеро раненых после стрельбы в кампусе Мичиганского госуниверситета в США

Три человека были убиты и пятеро ранены в понедельник, когда мужчина открыл огонь в кампусе в Лансинге, к западу от Детройта, сообщила полиция штата.

«У нас три подтвержденных случая смерти. Это в дополнение к пяти пострадавшим, которые были доставлены в больницу», — сообщили правоохранители, уточнив, что стрельба произошла на территории Мичиганского государственного университета.

Подозреваемый открыл огонь около 20:00 (01:00 по Гринвичу во вторник) в здании университета, а затем направился к другому зданию, где также были слышны выстрелы, рассказал исполняющий обязанности начальника полиции кампуса Крис Розман.

По его словам, большая часть раненых находится в критическом состоянии.