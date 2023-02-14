Во вторник в Новой Зеландии объявлено чрезвычайное положение из-за циклона «Габриеэль»

Страну накрыл опасный циклон "Габриэль" с сильным ветром и дождями. Десятки тысяч домов лишились электричества.

Как сообщают представители Метеорологической службы Новой Зеландии, по всей территории побережья зафиксированы порывы ветра скоростью свыше 140 км/ч и волны высотой до 11 м.

По словам премьер-министра Крис Хипкинс, весь масштаб последствий проявился во вторник утром:

Учитывая событие такого размера и масштаба, которое мы видели за последние 24 часа, мы должны убедиться, что мы решаем самые насущные потребности по всей стране как можно быстрее.

Во многих районах не работает мобильная связь, не ходит общественный транспорт. Некоторые населенные пункты пострадали от оползней и оказались в изоляции из-за наводнения.

В отдельных регионах закрылись школы и административные здания, жителей просят не покидать свои дома.

По прогнозам синоптиков, шторм и ливни продолжатся почти весь день 14 февраля.

Чрезвычайное положение в Новой Зеландии объявлено в третий раз за всю историю существования страны.