Майя Санду заявила, что Россия планирует свергнуть правительство Молдовы
2023-02-14 11:10
В Молдове уверены, что Россия намерена способствовать госперевороту в стране.
Президент Молдовы Майя Санду высказалась о влиянии Российской Федерации на происходящие внутри страны политические процессы.
Майя Санду заявляет о том, что Россия намерена способствовать осуществлению внутри Молдовы государственного переворота.
При этом в Министерства иностранных дел России заявили, что обвинения в адрес РФ по поводу госпереворота являются необоснованными.
Опубликовано: Николай Скира