Майя Санду заявила, что Россия планирует свергнуть правительство Молдовы

2023-02-14 11:10

В Молдове уверены, что Россия намерена способствовать госперевороту в стране.

Президент Молдовы Майя Санду высказалась о влиянии Российской Федерации на происходящие внутри страны политические процессы.

Майя Санду заявляет о том, что Россия намерена способствовать осуществлению внутри Молдовы государственного переворота.

При этом в Министерства иностранных дел России заявили, что обвинения в адрес РФ по поводу госпереворота являются необоснованными.

Опубликовано: Николай Скира









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