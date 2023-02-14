35 стран планируют бойкотировать участие российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде в Париже

О том, что 35 стран выступают против участия представителей России и Белоруссии в ОИ стало известно от министра образования Литвы Юргиты Шюгждинене.

Литовский министр заявила, что ее стране не придется прикладывать дополнительных усилий, чтобы отстранить от участия в Олимпиаде представителей недружественных стран, поскольку уже существует сформированная группа государств-противников допуска спортсменов даже под нейтральным флагом.

Шюгждинене отметила, что в список голосующих против входит Франция, Великобритания, Япония, Германия и США.

Такая коалиция создает условия для того, чтобы решение об отстранении было принято почти единогласно. Однако, на данный момент окончательно вопрос не решен. Напомним, что Олимпийские игры пройдут в 2024 году во французской столице.