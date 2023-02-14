Георгиева: чтобы экономика Украины выжила в 2023 году, ей нужны кредиты в сумме 40 – 48 млрд. долларов США

Это заявление директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сделала в ходе конференции, состоявшейся в Дубае, передает информационное агентство Bloomberg.

По словам главы Международного валютного фонда, Украине на поддержку экономики в 2023 году нужно от 40 до 48 миллиардов долларов США в качестве дополнительного внешнего финансирования.

Причем, как подчеркнула Георгиева, это является условием дальнейшего функционирования украинской экономики.

Также чиновница отметила, что Международный валютный фонд ведет активную и плодотворную работу над программой с Украиной и поддерживает ее в ведении «военной экономики».

По словам Георгиевой, данная работа ведется совместно с Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки.