Лучший футболист 2022: кто возглавляет топовую тройку претендентов на престижное звание

Международная федерация футбола скоро объявит, кто станет лучшим по результативности футболистом по итогам 2022 года.

На данный момент к лидерам в этой своеобразной гонке можно причислить аргентинца Лионеля Месси и представителей Франции Килиана Мбаппе и Карима Бензема. Поводов считать эту троицу лучшей она предоставила немало.

Лионель Месси в 2022 году стал чемпионом мира и уже был признан самым лучшим игроком прошедшего в Катаре чемпионата мира.

Непревзойденным бомбардиром мирового первенства признан Килиан Мбаппе. На чемпионате он отметился впечатляющим хет-триком.

Что же касается Карима Бензема, то он, хотя и пропустил ЧМ из-за полученной травмы, но отметился не менее значимыми достижениями: выиграл Золотой мяч, стал в составе Реала победителем Лиги Чемпионов, Суперкубка УЕФА и чемпионата Испании.