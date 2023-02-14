Лучший футболист 2022: кто возглавляет топовую тройку претендентов на престижное звание
Международная федерация футбола скоро объявит, кто станет лучшим по результативности футболистом по итогам 2022 года.
На данный момент к лидерам в этой своеобразной гонке можно причислить аргентинца Лионеля Месси и представителей Франции Килиана Мбаппе и Карима Бензема. Поводов считать эту троицу лучшей она предоставила немало.
Лионель Месси в 2022 году стал чемпионом мира и уже был признан самым лучшим игроком прошедшего в Катаре чемпионата мира.
Непревзойденным бомбардиром мирового первенства признан Килиан Мбаппе. На чемпионате он отметился впечатляющим хет-триком.
Что же касается Карима Бензема, то он, хотя и пропустил ЧМ из-за полученной травмы, но отметился не менее значимыми достижениями: выиграл Золотой мяч, стал в составе Реала победителем Лиги Чемпионов, Суперкубка УЕФА и чемпионата Испании.
Опубликовано: Эльза Ли