Бывшие свекор и свекровь певицы Шакиры жалуются на постоянный шум из ее дома, расположенного по соседству

Родители Жерара Пике, чей дом находится вблизи владений Шакиры заявляют, что шум от постоянных вечеринок в доме певицы мешает им спокойно жить.

Жоан Пике и Монсеррат Бернабеу всерьез думают о том, чтобы переехать подальше от дома бывшей невестки. По их словам, в доме Шакиры постоянно творится форменное безобразие.

Певица едва ли не каждый день устраивает вечеринки с громкой музыкой и фейерверками. Кроме того, окрестности постоянно одолевают толпы фанатов артистки.

Отношения бывших супругов трудно назвать мирными, и они обострились еще сильнее после того, как певица записала гневную песню, посвященную бывшему мужу, и выставила чучело ведьмы на балконе с выходом на вид из дома свекра и свекрови.