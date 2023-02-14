14-летняя дочь звезды Папиных дочек Михаила Казакова, ставшего инвалидом, обвинила отца в домашнем насилии

14-летняя наследница актера Михаила Казакова, известного по роли Ильи Полежайкина из сериала "Папины дочки", Виктория рассказала, что после того как ее отец стал инвалидом, он пил и употреблял наркотики, а также бил ее и мать.

14-летняя дочь исполнителя роли Ильи Полежайкина в "Папиных дочках", актера Михаила Казакова Виктория утверждает, что звездный отец бил ее и мать.

На протяжении всех 10 лет брака Казаков употреблял спиртное и наркотики, оправдываясь, что ему нужно "заглушить боль в ногах" после травмы, когда он остался инвалидом.

Виктория уверяет, что ее мама пыталась вылечить отца, но когда нервы лопнули, а было это, когда Казаков швырнул дочь головой об стену, а в жену бросил шампур, несчастные вызвали наркологическую службу.

Визиты к семейному психологу также результатов не дали, так как разногласия продолжались.

Наследница артиста уточнила, что с родителем отношений не поддерживает.