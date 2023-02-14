МИД РФ обвинил власти Украины во втягивании Молдавии в конфликт с Россией

Российское внешнеполитическое ведомство обвинило Киев во втягивании Кишинев в противостояние с Москвой.

МИД России опровергает утверждения о том, что Москва пытается дистабилизировать ситуацию в Молдавии, говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

Так Москва отреагировала на слова президента Молдавии Майи Санду, которая заявила о попытке России организовать государственный переворот.

По мнению МИД России, подобная дезинформация запущена по инициативе властей Украины для втягивания Молдавии в жестокое противостояние с Россией.