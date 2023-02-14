Парламентская ассамблея ОБСЕ не приняла решение по допуску делегации России

Парламентская ассамблея ОБСЕ не смогла принять решение решение по допуску российской делегации на сессию в Вене 23-24 февраля.

Отвечая на запрос РБК по допуску российской делегации на сессию в Вене 23-24 февраля, в Парламентской ассамблее ответили, что решение по этому вопросу не принято.

"ПО ОБСЕ не принимает позицию по какому-либо вопросу до тех пор, пока он не будет вынесен на всеобщее голосование", - говорится в ответе.

Ранее представители делегаций 20 государств, входящих в ОБСЕ обратились к правительству Австрии с просьбой не допуская российскую делегацию на сессию в Вене.