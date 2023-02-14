Bloomberg: НАТО готовит план на случай участия в нескольких конфликтах одновременно

НАТО готовит план на случай участия альянса в нескольких военных конфликтах одновременно на любой территории.

14 февраля информационное агентство Bloomberg заявило, что секретное руководство, которое подпишут главы военных ведомств стран НАТО на встрече в Брюсселе 14-15 февраля, будет содержать возможный план действий в случае участия блока в нескольких военных конфликтах одновременно, в частности, в столкновениях «за пределами зоны ответственности» альянса.

Отмечается, что данный план будет разработан исходя из обязательств взаимной обороны по пятой статье устава организации и будет также включать в себя требования к военным инвестициям союзников НАТО.