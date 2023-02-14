Донцова убеждена, что Костомаров продолжит активно жить, встав на протезы

Писательница Дарья Донцова уверена, что Роман Костомаров обладает такой силой духа, которая позволит ему встать на протезы и продолжить дальше жить активно.

Писательница Дарья Донцова верит в силу характера именитого спортсмена Романа Костомарова, которому ампутировали уже стопы ног и кисти рук.

Донцова заявила, что есть такие личности, которые могут запретить себе умирать. Она убеждена, что Костомаров как раз из таких людей.

Своим мнением по поводу знаменитая писательница поделилась в эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ.