Резников прибыл в Рамштайн и встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином

Министр обороны Украины Алексей Резников прибыл на заседание в Рамштайн и встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином.

В понедельник, 14 февраля 2023 года, украинское информационное агентство «УНИАН» сообщило о том, что глава Министерства обороны Украины Алексей Резников прибыл на американскую военную базу Рамштайн в Германии.

Отмечается, что в Рамштайне Резников уже встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Ожидается, что на данной встрече глава украинского военного ведомства озвучит вопросы защиты неба над Украиной, в частности, с привлечением авиационной платформы, создания «танковой коалиции» и запаса прочности по боеприпасам, обучения бойцов ВСУ, а также вопросы логистики, обслуживания и ремонта и практической реализации «военного шенгена».