Резников прибыл в Рамштайн и встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином
Министр обороны Украины Алексей Резников прибыл на заседание в Рамштайн и встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином.
В понедельник, 14 февраля 2023 года, украинское информационное агентство «УНИАН» сообщило о том, что глава Министерства обороны Украины Алексей Резников прибыл на американскую военную базу Рамштайн в Германии.
Отмечается, что в Рамштайне Резников уже встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Ожидается, что на данной встрече глава украинского военного ведомства озвучит вопросы защиты неба над Украиной, в частности, с привлечением авиационной платформы, создания «танковой коалиции» и запаса прочности по боеприпасам, обучения бойцов ВСУ, а также вопросы логистики, обслуживания и ремонта и практической реализации «военного шенгена».
Опубликовано: Диана Мудреченко