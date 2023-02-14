Washington Post: Тактика ВСУ идет на пользу России

Американские военные эксперты считают, что украинская армия придерживается неправильной тактики.

Как пишут журналисты американского издания The Washington Post, в руководстве США сомневаются в правильности той такитики ведения боевых действий, которую избрали в Украине.

По мнению военного руководства Соединенных Штатов Америки, Вооруженные силы Украины своими действиями лишь помогают российским войскам. Дело в том, пишет источник, что ВСУ сразу же реагируют на любые передвижения российской армии и отправляют туда же свои силы.

Из-за этого, говорится в материале, Украина сильно распыляет свои силы. На фоне такого развития событий Вашингтон рекомендует Киеву более тщательно проработать действия перед весенним контрнаступлением.