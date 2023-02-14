200 миллисекунд, чтобы влюбиться: как работают механизмы возникновения влюбленности и влечения

Чтобы принять решение о том, симпатичен ли нам человек в качестве потенциального партнера, нашему мозгу достаточно 200 миллисекунд.

Будет ли человек привлекателен для нас или нет, зависит от уже сформированных в нашем бессознательном паттернов. Ученые уверены, что мы влюбляемся в самих себя. К этому выводу они пришли, когда показали респондентам их собственные, но отфотошопленные до неузнаваемости портреты.

Лица, которые отдаленно напоминают нам наши, в большинстве своем оказываются для нас привлекательными. С точностью до наоборот все обстоит в плане запахов. Мы предпочитаем потенциального партнера с наиболее отличающимся от нас запахом.

У этого механизма есть эволюционное оправдание. Так, мы выбираем партнера, у которого меньше генетического сходства с нами и увеличиваем шансы у будущего потомства на наличие большего количества способов противостоять заболеваниям.