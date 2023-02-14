Washington Post: ВСУ своими действиями помогают побеждать войскам РФ

Как пишет TWP, украинское командование применяет неправильную тактику, что помогает РФ.

Соединенные Штаты Америки посоветовали Украине изменить тактику ведения боевых действий в конфликте с Российской Федерацией.

По информации The Washington Post, Вашингтон советует не отправлять в бой подразделения ВСУ сразу же после обнаружения российских позиций.

Отмечается, что в США считает в корне неверными такие действия. Если ВСУ не перестанут придерживаться своей прежней тактики, пишут журналисты, то это сыграет на пользу России.