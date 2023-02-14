Психолог Анастасия Панова рассказала о трех приемах, чтобы первое свидание не стало последним

Вероятность того, что знакомство продолжится после первого свидания повышается, если следовать этим трем простым психологическим правилам.

В начале знакомства мы склонны приукрашивать свои достоинства, чтобы заинтересовать потенциального партнера. Но примерять на себя несвойственный в реальности образ опасно, поскольку истина все равно быстро окажется очевидной. Поэтому первым правилом будет искренность: будьте собой, и будет вам счастье.

Проявляйте максимум уважение к партнеру по свиданию, и его точке зрения. Даже если вы искренне хотите помочь, не стоит этого делать, если он об этом вас не попросил. И уж тем более не следует проявлять в этом вопросе настойчивость.

Перед свиданием нелишним будет заглянуть в соцсети того, с кем собираетесь встретиться, чтобы лучше понять, какие интересы у этого человека, и сможете ли вы их разделить. Ничто так не сближает, как искренний интерес к личности и увлечениям другого человека. Проявите его, и увидите, что общение выйдет на новый уровень.