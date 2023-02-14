Столтенберг: НАТО не видит сигналов к миру на Украине от России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит сигналов к мирному урегулированию конфликта на Украине от России.

14 февраля генеральный секретарь Североатлантической альянса Йенс Столтенберг в пресс-релизе перед встречей министров обороны стран НАТО заявил, что Российская Федерация якобы не демонстрирует сигналов к миру.

«Мы [НАТО] не видим никаких сигналов того, что президент [России Владимир] Путин готовится к миру, напротив, мы видим подготовку к усилению военных действий, новым наступлениям, новым атакам», — сказал Столтенберг.

Помимо прочего, Йенс Столтенберг заявил, что оказываемая коллективным Западом поддержка киевского режима «будет эволюционировать» в соответствии с ходом спецоперации России на Украине.