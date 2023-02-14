Михалков отсудил 300 000 евро у своего друга Досталя
2023-02-14 12:37
Именитый режиссер Никита Михалков выиграл у семьи Досталь через суд 300 000 евро.
4 года назад продюсер Владимир Досталь и его супруга Мариам одолжили у Никиты Михалкова 25 000 000 российских рублей, но деньги не вернули, но режиссер не растерялся, а подал на должников в суд и выиграл его, о чем информирует Телеграм-канал "Mash".
Самое интересное, что до инцидента Михалков и Досталь дружили.
Время шло, но деньги семья Досталь возвращать не собиралась.
По решению суда, Михалков вернул себе около 22 000 000 рублей.
Опубликовано: Наталья Гончарова