Михалков отсудил 300 000 евро у своего друга Досталя

Именитый режиссер Никита Михалков выиграл у семьи Досталь через суд 300 000 евро.

4 года назад продюсер Владимир Досталь и его супруга Мариам одолжили у Никиты Михалкова 25 000 000 российских рублей, но деньги не вернули, но режиссер не растерялся, а подал на должников в суд и выиграл его, о чем информирует Телеграм-канал "Mash".

Самое интересное, что до инцидента Михалков и Досталь дружили.

Время шло, но деньги семья Досталь возвращать не собиралась.

По решению суда, Михалков вернул себе около 22 000 000 рублей.

