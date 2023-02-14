РИА Новости: В Крмеле анонсировали встречу Лукашенко и Путина 17 февраля

Президенты Российской Федерации и Республики Беларусь могут провести личную встречу.

Как сообщает официальный телеграм-канал российского информационного агентства РИА Новости, в пятницу 17 февраля может состояться встреча президентов Беларуси и России.

При этом на данный момент возможное место встречи глав государств не называется, как и время.

"Путин в пятницу может встретиться с Лукашенко, анонсировали в Кремле", - передает телеграм-канал РИА Новости.