Верховная Рада Украины планирует отменить празднования 8 марта, 1 мая и Дня Победы

Парламентарии Оксана Савчук и ряд других украинских депутатов внесли в Верховную Раду Украины законопроект об отмене празднования 8 марта, 1 мая и Дня Победы.

14 февраля украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что парламентарий от партии «Свобода» Оксана Савчук , ряд депутатов от «Голоса» - Наталия Пипа, Соломия Бобровская, Ярослав Юрчишин, а также «Слуга народа» Ростислав Тистык зарегистрировали в Верховной раде Украины законопроект об отмене празднования 8 марта, Первомая и Дня победы.

Вместо 8 марта предлагается установить 25 февраля новый государственный праздник и официальный выходной - День украинской женщины, приуроченный ко дню рождения поэтессы Леси Украинки, к тому же выходным днём предлагается сделать 9 марта - день рождения Тараса Шевченко, а также сделать выходным второе воскресенье мая, в честь Дня матери.

Помимо прочего, украинские депутаты хотят отменить празднование Дня труда 1 мая и Дня победы 9 мая, считая, что следует отмечать только День памяти и примирения 8 мая, но при этом не объявлять выходной в этот день.