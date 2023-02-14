Песков назвал НАТО враждебной для России организацией

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков высказался об отношениях России и НАТО.

По словам руководителя кремлевской пресс-службы Дмитрия Пескова, НАТО для Российской Федерации является враждебной организацией.

Также он добавил, что североатлантический альянс все больше пытается обозначить свою вовлеченность в конфликт на территории Украины.

"НАТО — враждебная организация, которая изо всех сил пытается как можно четче обозначить вовлеченность в конфликт вокруг Украины", - сказал Песков.