Глава Пентагона Остин: Запад должен обеспечить Украину оружием для успешного контрнаступления
2023-02-14 12:59
Глава Пентагона Ллойд Остин выступил с призывом к Западу обеспечить ВСУ вооружением, которое поможет Украине провести успешное контрнаступление.
В частности, он уточнил, что контактная группа Пентагона обещает помочь украинской армии завладеть преимуществом и удерживать его во время контрнаступления, которое состоится предстоящей весной, передает ТАСС.
Ллойд Остин подчеркнул, что в течение года боевых действий из западных стран в Украину поставлено оружия на общую сумму 50 миллиардов долларов.
Опубликовано: Наталья Замечалова