Остин: США и союзники помогут Украине перейти в контрнаступление весной

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и союзники помогут Украине перейти в контрнаступление грядущей весной.

14 февраля глава Пентагона Ллойд Остин на заседании в формате Рамштайн заявил, что коллективный Запада намерен делать всё необходимое, чтобы Украина получила всю ту военную помощь, которую ей пообещали.

Помимо прочего, глава авмериканского военного ведомства Остин пообещал, что Соединённые Штаты и союзники помогут Украине перейти в контрнаступление грядущей весной.