Ллойд Остин: США и союзники помогут ВСУ организовать новое наступление
2023-02-14 13:19
В Пентагоне пообещали помочь Украине перейти в весеннее контрнаступление на российские позиции.
Глава Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин высказался об оказании помощи Вооруженным силам Украины.
По заявлению Остина, которое он сделал во время встречи Министров обороны западных стран, все союзники Украины будут помогать ей в организации весеннего наступления.
"США и союзники обещают помочь Украине весной перейти в контрнаступление", - заявил Остин.
Опубликовано: Николай Скира