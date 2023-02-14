Младший брат Шэрон Стоун Патрик ушел из жизни через 1,5 года, как похоронил сына

12 февраля скончался младший брат актрисы Шэрон Стоун Патрик. 1,5 года назад ушел из жизни племянник звезды экрана.

Младший брат Шэрон Стоун Патрик умер 12 февраля. Полтора года назад он потерял сына, а актриса племянника.

Мужчина скончался из-за проблем с сердцем,о чем сообщает TMZ. Неизвестно, проходил ли ныне покойный лечение или состоял на учете врачей.

Летом 2021 года у Патрик Стоун и его жена пережили трагедию, потеряв 11-месячного сына из-за того, что у малыша внезапно отказали все органы.