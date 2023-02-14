Китай назвал США самой крупной в мире шпионской державой

Как заявили в китайском МИД, Соединенные Штаты являются самым крупным государством-шпионом в мире, и имеют масштабную разведывательную сеть.

Об этом на пресс-конференции сообщил представитель внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбинь.

Как передает ТАСС, сотрудниками американской службы безопасности просматриваются сообщения и прослушиваются телефонные разговоры представителей власти Франции, Швеции, ФРГ, Норвегии и других государств Европы.

В начале февраля Вооруженные силы Америки сбили в своем воздушном пространстве над Атлантикой аппарат, который считают китайским шпионом, занимающимся сбором важной информации.