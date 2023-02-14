Мать Костомарова опровергла информацию об ампутации рук у спортсмена

Мать фигуриста Романа Костомарова опровергла информацию об ампутации рук у спортсмена. Женщина возмущена количеством недостоверной информации в СМИ.

Мама именитого фигуриста Романа Костомарова Валентина высказалась по поводу новостей об ампутации кистей рук у ее сына.

Родственница спортсмена отрицает эти сведения и отказывается что-либо сообщать о состоянии наследника.

Женщина заметила, что половина из того, что пишут, - ложь.