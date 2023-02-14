Мать Костомарова опровергла информацию об ампутации рук у спортсмена
2023-02-14 13:32
Мать фигуриста Романа Костомарова опровергла информацию об ампутации рук у спортсмена. Женщина возмущена количеством недостоверной информации в СМИ.
Мама именитого фигуриста Романа Костомарова Валентина высказалась по поводу новостей об ампутации кистей рук у ее сына.
Родственница спортсмена отрицает эти сведения и отказывается что-либо сообщать о состоянии наследника.
Женщина заметила, что половина из того, что пишут, - ложь.
Опубликовано: Наталья Гончарова