Минобороны Украины оставило советниками Резникова уволенных после скандала

Украинской Министерство обороны сохранило в должности советников главы ведомства Алексея Резникова политиков, которые были уволены после скандала с закупками питания для военных.

Пресс-служба Минобороны Украины уведомляет, что покинувшие ведомство генерал-полковник Иван Руснак и замглавы Министерства цифрового развития Олег Гайдук будут выполнять функции персональных советников Алексея Резникова, который является главой украинского Министерства обороны.

Примечательно, что ранее Руснак и Гайдук покинули свои должности в Минобороны Украины, будучи уличёнными в причастности к закупке продуктов питания для армии по завышенной цене.