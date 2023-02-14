Футболисты из России и Украины устроили массовую драку в отеле Турции

Футбольные игроки украинского "Миная" и российского "Шинника" подрались в турецком отеле.

14 февраля в турецком отеле Royal Seginus на территории Антальи в Турции произошла массовая драка между футболистами российского клуба "Шинник" и украинского ФК "Минай". Позднее администрация заведения заверила, что намерена расселить украинских и российских футболистов по разным отелям в ближайшее время.

Пресс-служба российского клуба "Шинник" утверждает, что в ближайшее время опубликует официальное заявление касательно инцидента с украинскими футболистами.