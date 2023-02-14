Марочко: в Харьков пребывают наёмники из Польши и Западной Европы

Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о прибытии иностранных наёмников на территорию Харькова.

14 февраля представитель офицерского состава милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко публично заявил, что в последние дни в Харькове были замечены иностранные граждане, которые разговаривают на английском, французском и польском языках. По данным Марочко, на помощь ВСУ прибыли наёмники из Польши и западноевропейских стран.

При этом Марочко отметил, что заграничные наёмники приезжают в Украина на современных автобусах, которые помечены европейскими номерами.