Поплавская осудила знаменитостей РФ, пирующих во время СВО

Актриса и ведущая Яна Поплавская раскритиковала российских артистов, которые позволяют себе пировать, пока их соотечественники сражаются в Донбассе.

Известная актриса и телеведущая Яна Поплавская нелестно высказалась в адрес коллег, позволяющих себе роскошную жизнь во время проведения СВО, о чем она написала в своем Телеграм-канале.

Знаменитость подчеркнула, что россияне, доход которых далек от высокого, отдают свои накопления в помощь ВС РФ, а в некоторые известные личности размещают в сети красивые снимки, демонстрируя свою жизнь на широкую ногу.

Поплавская убеждена, что такое поведение неуместно в сложное для государства время.