14 февраля Дмитрий Песков назвал Североатлантический альянс враждебной для России организацией.

Во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков публично заявил, что администрация московского Кремля рассматривает НАТО как враждебную для России организацию, что каждодневно подтверждается действиями и высказываниями представителей данного блока. Также Песков отметил, что Североатлантический альянс уже не скрывает своей вовлечённости в украинский конфликт.

Также Дмитрий Песков отметил, что агрессивная антироссийская позиция НАТО требует определённой доли осторожности со стороны правительства России.