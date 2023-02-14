Песков: НАТО — враждебная для России организация
2023-02-14 14:10
14 февраля Дмитрий Песков назвал Североатлантический альянс враждебной для России организацией.
Во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков публично заявил, что администрация московского Кремля рассматривает НАТО как враждебную для России организацию, что каждодневно подтверждается действиями и высказываниями представителей данного блока. Также Песков отметил, что Североатлантический альянс уже не скрывает своей вовлечённости в украинский конфликт.
Также Дмитрий Песков отметил, что агрессивная антироссийская позиция НАТО требует определённой доли осторожности со стороны правительства России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей