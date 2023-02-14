Нелли Кобзон впервые вышла в свет после выписки из больницы

Вдова исполнителя Иосифа Кобзона Нелли появилась на музыкальной премии впервые после того, как ее выписали из больницы.

Нелли Кобзон появилась на музыкальной премии впервые, как отошла от болезни и была выписана из больницы.

72-летняя вдова Иосифа Кобзона заявила, что чувствует себя отлично, но пока врачи ей запрещают делать зарядку и посещать бассейн.

Знаменитость сообщила, что ее заветная мечта - вновь стать 20-летней девушкой.